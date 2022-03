Joke Bruijs over ex Gerard Cox: ’Hij heeft me opgevoed’

„Hij heeft me opgevoed en gevoel voor teksten bijgebracht”, vertelt de 70-jarige Bruijs in het AvroTros-programma Volle Zalen over haar ex met wie ze veertien jaar samen is geweest. „Hij is nog altijd mijn mentor.” Het complete interview, waarin ze samen met Cornald Maas,terugblikt op haar carrière als actrice en zangeres, is dinsdagavond te zien.

Joke en Gerard leerden elkaar in 1973 kennen bij het muziekprogramma Op Losse Groeven. Cox had een foto van Bruijs in een tijdschrift gezien en wilde haar graag in het echt ontmoeten. „Dezelfde avond nog zong hij Franse chansons voor me op z’n bed in Rotterdam”, zegt Bruijs. „Ik was 21, hij 33.”

Later dit jaar zijn Bruijs en Cox samen te zien in de film Casa Coco. De actrice speelt daarin een pensionhoudster op Bonaire die bezoek krijgt van een oude liefde, gespeeld door Cox. Het script van de film lijkt op hun eigen verhaal: twee Rotterdamse exen die elkaar uit het oog zijn verloren tot zij op het eiland weer samenkomen. Tijdens de opnames van de film verbleef Bruijs samen met haar ex in een vakantiehuis op het eiland.