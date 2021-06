Marco Borsato prijst gezin op Vaderdag

„Vandaag is het Vaderdag! The five of us one family!”, luidt de inleidende tekst van het filmpje. Vervolgens komen foto’s voorbij van zijn kinderen Luca, Senna en Jada en hun moeder Leontine.

De zanger viert Vaderdag dit jaar niet als vrijgezel. Marco deelde vrijdag dat het weer ’aan’ is tussen hem en zijn ex-vrouw Leontine. Vorig jaar scheidde het koppel na een huwelijk van bijna 22 jaar.