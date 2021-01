Ben Affleck: ’Jennifer werd racistisch, seksistisch en vals behandeld’

„Mensen waren zo ontzettend gemeen over haar”, aldus Affleck, die vertelt dat de tabloids in die tijd „lelijke, kwaadaardige shit” schreven over de zangeres. De Hollywoodster heeft dat in de jaren daarna gelukkig wel zien veranderen. „Nu wordt ze als een grootheid gezien en gerespecteerd voor al het werk dat ze heeft verzet en wat ze heeft bereikt - en dat is volkomen terecht.”

Ben en Jennifer, destijds ’liefkozend’ Bennifer genoemd, kregen kort na de eeuwwisseling een relatie met elkaar. Het showbizzkoppel verloofde zich eind 2002, maar ging in 2004 uit elkaar. Affleck trouwde daarna met actrice Jennifer Garner, met wie hij drie kinderen kreeg.

J.Lo trad in het huwelijk met zanger Marc Anthony, de vader van haar inmiddels elfjarige tweeling. Beide huwelijken hielden geen stand.