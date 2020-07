Lesley Manville neemt rol Margaret over in The Crown

De rol van Margaret werd in eerdere seizoenen gespeeld door Helena Bonham-Carter. Veel personages worden in seizoen 5 over het leven van koningin Elizabeth gespeeld door nieuwe acteurs, omdat de serie zich richt op ’de herfst van haar leven’.

Zo wordt Elizabeth in de laatste reeks gespeeld door Imelda Staunton. Manville werd bekend dankzij de vele films die zij maakte met regisseur Mike Leigh, waaronder Secrets & Lies en Another Year. Zij kreeg in 2017 een Oscarnominatie voor haar rol in de film Phantom Thread.