Het geheim van successerie Bed & Breakfast: ’Ontroerend én vrolijk’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Opnames van een nieuwe serie Bed & Breakfast bij De Boderie in Albergen. Naomi (links) en Monique bekijken hun nieuwe onderkomen. Regisseur Dolf Gerbers (naast de dames in zwarte jas) geeft aanwijzingen. Ⓒ foto Robert Hoetink

Al sinds 2010 is het MAX-programma Bed & Breakfast (NPO 1, 21:26 UUR) een kijkcijferkanon met soms zo’n 1,5 miljoen kijkers per aflevering. Makers van het eerste uur vertellen over het geheim van de serie waarin drie stellen een nachtje in elkaars B& B doorbrengen. Regisseur Dolf Gerbers: „We laten Nederland zien zoals het is.”