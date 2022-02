Jan de Witte liet 3JS achter voor zijn eigen BLANKO

Sterren

Snoop Dogg koopt eigen platenlabel na dertig jaar terug

Snoop Dogg heeft zijn platenlabel Death Row dertig jaar nadat hij het verkocht had weer in eigen beheer. Snoop kocht zijn ’kindje’ terug van een investeringsmaatschappij, die het label samen met een muziekgroep in beheer had. Hoeveel Snoop daarvoor betaald heeft is niet bekend, meldt TMZ.