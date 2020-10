97-jarige Japanse prinses mag ziekenhuis verlaten

De tante van keizer-emeritus Akihito werd eind september opgenomen in het hospitaal. Aanvankelijk vanwege een longontsteking, maar bij nader medisch onderzoek werd hartfalen vastgesteld. Volgens de mededeling maakt ze het goed, heeft ze weer eetlust en zal ze haar normale dagelijkse leven weer voortzetten. Wel zal de prinses regelmatig nog voor controle naar het ziekenhuis gaan.

Prinses Yuriko, die sinds 1999 een pacemaker heeft, is het oudste lid van de keizerlijke familie. In 1941 trouwde ze met prins Takahito, de jongste broer van de toenmalige keizer Hirohito, de vader van de vorig jaar afgetreden keizer Akihito. Haar man overleed in 2016 in het Sint Lucas-ziekenhuis, kort na het vieren van de 75e huwelijksdag.