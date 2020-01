Prins Laurent: geïntimideerd en bedreigd in Libië

Prins Laurent Ⓒ Hollandse Hoogte

Prins Laurent is 11 tot 12 miljoen euro verloren door zijn mislukte Libische avontuur. In het Afrikaanse land was de broer van koning Filip tussen 2006 en 2010 bezig met een groot herbossingsproject maar hij werd continu tegengewerkt, verschillende keren bedreigd en geconfronteerd met corruptie, zo vertelt Laurent in een interview met Le Soir.