Nick en Simon over mogelijke breuk: ’Er zijn inderdaad soloplannen’

„Er zijn inderdaad soloplannen van zowel Nick als Simon”, luidt de verklaring. Verder wil het management nog niets kwijt over de mogelijke breuk en verwijst het door naar de uitzending van Jinek op 29 augustus waarin de zangers ’meer vertellen over hun plannen’.

Privé schrijft dat het gerucht in Volendam de ronde doet dat de chemie tussen de twee zangers na achttien jaar niet meer zou zijn als voorheen en dat zij ’beiden de behoefte hebben om te ontdekken wat de showbizz hen als soloartiest nog meer te bieden heeft’.

Het nieuws heeft vooralsnog geen gevolgen voor de agenda van Nick & Simon. „Festivaloptredens, nieuwe singles, televisieprogramma’s en het tweede deel van de succesvolle Nick & Simon & Garfunkel Theatertour staan voor na de zomervakantie op de agenda.”

Nick & Simon brachten in 2006 als duo hun eerste singles en album uit. De Volendammers zijn onder meer bekend van hun nummers Kijk Omhoog, Pak Maar M’n Hand en Rosanne. Ook treden ze geregeld op in televisieprogramma’s en maken ze sinds 2021 deel uit van de supergroep The Streamers.

