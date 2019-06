Marlon Wayans verdedigt dochter tegen homohaat

„Happy pride voor mijn grote trots en vreugde”, schreef de komiek bij de foto. „Ik zou niet één ding aan je willen veranderen. Ik hou van je tot aan de maan, rond de zon, door alle melkwegstelsels en weer terug.”

De foto kreeg meer dan 89.000 likes, maar ook een hoop negatieve commentaren over de seksuele geaardheid van zijn dochter. Een van de opmerkingen stelde volgens E! dat „ze nog niet oud genoeg is om te begrijpen waar het echt om gaat in het leven.”

Wayans diende zijn volger meteen van repliek. „Ze is 19 jaar oud”, antwoordde de ster uit de Scary Movie-films. „Ze is wie ze is totdat ze wel of niet besluit dat ze iets anders wil zijn. Ik hou van haar om wie ze is.”