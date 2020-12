Concert Ariana Grande binnenkort te zien op Netflix

Tijdens het optreden komt de zangeres op de proppen met relatief nieuwe hits als God Is A Woman, 7 Rings en No Tears Left To Cry, maar ook met de oudere nummers Dangerous Woman en Side To Side.

Ariana Grande is niet de eerste artiest van wie een concert op Netflix te zien is. Zo gingen Bruce Springsteen, Taylor Swift en Beyoncé haar al voor.