Dit heeft Ariana Grande het leven gered

„Het is zo fijn en genezend om te weten dat ik me niet meer achter een of andere popsterfaçade hoef te verstoppen, en dat ik me op die manier kan verbinden met zo veel anderen over mijn waarheid en pijn”, vertelt ze haar fans, die ze ook bedankt voor hun eeuwige begrip en steun. Het nummer werd geschreven na de dood van Ariana’s ex-vriend, rapper Mac Miller. In het lied verwijst ze meerdere keren naar hun relatie. Ook heeft de muzikante meerdere keren gedeeld hoe moeilijk ze het had met de dood van Miller.

De zangeres geeft aan op dit moment ook weer bezig te zijn met nieuwe muziek. „Ik ben veel aan het schrijven en creëren en dat voelt goed. Ik ga niet haasten om nu snel wat in elkaar te flansen, maar ik kijk er echt naar uit om dit nieuwe hoofdstuk en meer verhalen en mijn leven met jullie te delen.”