Millie Bobby Brown in rouw na verlies oma

„Ik kan soms maar niet stoppen met huilen en moet soms ook lachen om alle herinneringen. En soms ben ik gewoon stil en probeer ik te begrijpen wat er is gebeurd. Alzheimer is zo wreed. Dat iemand alle herinneringen kwijtraakt en daarna niet meer weet hoe als mens te functioneren. Het is zo moeilijk om dat te zien gebeuren”, aldus de Stranger Things-actrice.

In de post vertelt Millie ook dat ze vanwege het coronavirus niet meer bij haar oma langs kon ’voor een laatste knuffel’. In plaats daarvan facetimede ze: „Ik zong voor je zolang als ik maar kon, zelfs als je al sliep.”

Bij een video uit de tijd waarin ze haar oma wel nog een knuffel kon geven, schrijft de actrice: „Ik zal iedereen over je vertellen, over alles wat ik van je geleerd heb. Ik hou van je, nanny. Een ziel zoals de jouwe kun je nooit vergeten. Ik hoop dat de tijd deze wond een beetje zal helen. Maar voor nu knuffel ik met mama en kijken we naar de video’s waarop we samen zingen en dansen. Rust zacht.”