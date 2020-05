Eco-drama vlees noch vis

Sojateelt heeft een verwoestende impact op ecosystemen. Voor de bouw van de plantages worden bossen gekapt, pesticiden gebruikt en boerengrond onteigend. Eva Meijer, schrijver en filosoof met een hart voor dier en natuur, schreef er een boek over, een eco-detective: De nieuwe rivier. Het boek speelt zich af in een niet nader gedefinieerd Zuid-Amerikaans land, in het fictieve dorp Koraalboom.