Mel B wil meer alimentatie van Eddie Murphy

Melanie, tijdens haar Spice Girl-tijd bekend geworden als Mel B, kreeg in 2009 de voogdij over Angel. Eddie, die tijdens de zwangerschap openlijk betwijfelde of hij de vader van het kind was, werd na een positieve vaderschapstest bevolen 25.000 dollar per maand aan alimentatie te betalen. Daarnaast moet hij de verzekeringen, eventuele ziektekosten en schoolgeld van de tiener betalen. Volgens de advocaten van Mel is dat niet altijd gebeurd.

In de rechtbankdocumenten, in handen van verschillende Amerikaanse media, stelt Mel dat ze altijd financieel in staat is geweest Angel een comfortabel leven te geven, maar dat ze dit jaar veel inkomen is kwijtgeraakt. Daardoor zou ze nu voor het eerst om verhoging van de alimentatie vragen. Ze zou meermaals hebben geprobeerd dat te regelen zonder dat er een rechter aan te pas moest komen, maar volgens haar advocaten is dat niet gelukt en heeft het America’s Got Talent-jurylid nu geen andere keuze dan juridische stappen.

Mel heeft naast Angel nog twee dochters: Madison van 9 en de 21-jarige Phoenix. Eddie heeft negen andere kinderen.