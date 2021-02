Student bedenkt algoritme WIDM waarmee hij mol kan voorspellen

In het programma probeert een groep bekende Nederlanders door opdrachten uit te voeren zoveel mogelijk geld te verdienen voor de pot. Eén deelnemer probeert dit juist te dwarsbomen. Het is aan de anderen om deze saboteur te ontmaskeren. Gaandeweg vallen spelers die op het verkeerde paard hebben gewed af. Uiteindelijk is er één winnaar en wordt onthuld wie de Mol is. De kijker krijgt tijdens de afleveringen ook niet te zien wie de Mol is.

Dorenbos kwam op het idee voor zijn algoritme toen hij zelf naar het tv-programma keek, samen met zijn broer. „We waren er beiden overtuigd van wie de Mol zou zijn, maar onze Mollen vielen al snel af”, legt hij aan BuzzE uit. „Ik vroeg me toen af of een algoritme de uitkomst zou kunnen bepalen.”

Kijkplezier

Het ’Moldel’ kijkt naar vijf variabelen. Zo houdt het bij hoe de kandidaten die afvallen vragen over degene die zij verdenken, hebben beantwoord. Een andere factor zijn jokers en vrijstellingen, die de Mol gemiddeld minder vaak inzet. Hoe vaak spelers in beeld komen speelt ook een rol: „De Mol blijkt namelijk significant minder in beeld te komen tijdens de eerste vijf afleveringen.” Verder kijkt het algoritme naar factoren buiten het spel. Op basis van Wikipedia-gegevens wordt een soort profiel aangemaakt met eigenschappen van de spelers. Tot slot kijkt het model naar social media van de deelnemers. Daarop kan bewijs te vinden zijn dat aantoont dat ze niet aanwezig waren bij de gehele opnameperiode.⠀⠀

„Het Moldel neemt misschien wat kijkplezier weg en sommige fans vinden dit te ver gaan”, erkent Dorenbos. „Maar ik wil hiermee aantonen waartoe algoritmes in 2021 in staat zijn.” De maker zegt dat zijn Moldel goed werkte bij eerdere seizoenen. In de finale pikt het de Mol er sowieso altijd uit, maar meestal lukt het eerder. Hij heeft ook al twee grote kanshebbers voor dit seizoen op basis van de eerste zes afleveringen.