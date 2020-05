Derde zoon voor dj Diplo

De muzikant, die eigenlijk Thomas Wesley Pentz heet, deelt drie foto’s. Eentje van zijn moeder, een van zijn ex Kathryn Lockhart en hun twee zoons Lockett (9) en Lazer (5), en een van King met zoontje Pace. Hij noemt de dames ’de drie sterkste moeders ter wereld’. Naast een bedankje voor zijn eigen ma, prijst hij Lockhart en King voor hun ’hulp’ bij het creëren van nieuwe levens. „Ik hou ontzettend veel van jullie allemaal.”

King kondigde in oktober aan dat ze zwanger was, en deelde in maart het nieuws dat haar zoon Pace was geboren. Ze liet zich daarbij niet uit over wie de vader van de kleine was.