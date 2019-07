Laatste seizoen Lucifer krijgt extra afleveringen

De serie draait om Lucifer (Tom Ellis), de duivel, die zijn saaie leven als meester van de onderwereld beu is en besluit ’op vakantie’ te gaan naar aarde. Hij komt terecht in Los Angeles en doet daar alles wat God verboden heeft. Op gegeven moment komt hij politierechercheur Chloe Decker (Lauren German) tegen en helpt haar met het oplossen van moordzaken. Het einde van het vierde seizoen, dat sinds mei op Netflix is, eindigde met een mega-cliffhanger. Lucifer besloot namelijk terug te gaan naar de hell...

De eerste drie seizoen van Lucifer zijn gemaakt door Fox, daarna heeft Netflix de productie op zich genomen.