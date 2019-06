Ⓒ Instagram

Het kan tegenwoordig niet op in het roemruchte leven van ROBBIE WILLIAMS. Hij is de veertig inmiddels ruimschoots gepasseerd, maar voelt zich fitter dan ooit. Alcohol is verleden tijd, zijn nieuwe drank bestaat uit granaatappel, spinazie en allerlei andere wondermiddeltjes van Moeder Natuur. Hoe een notoire gebruiker ineens toch nog het licht zag...