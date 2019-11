’Het wordt tijd dat Muhammad zijn zoon erkent!’

Ⓒ Instagram / Rihana Petra

Terwijl de Maleisische ex-koning Muhammad V blijft ontkennen dat hij een kind zou hebben verwekt bij zijn ex Oksana Voevodina, is de voormalige Miss Moskou juist nog altijd overtuigd dat haar zoontje wel degelijk van hem is. Voor het eerst sinds zijn geboorte deelt ze nu foto’s van haar kleine prins: „Hij lijkt ontzettend op zijn vader en hij heeft zelfs hetzelfde Aziatische uiterlijk!”