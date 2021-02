Guido Weijers blij met proefvoorstelling: ’Honger naar het spelen’

Binnenland

Eindelijk een volle zaal: honderden bezoekers naar proefevenement

Een evenement met honderden bezoekers, in de huidige coronalockdown is het haast ondenkbaar. Toch komen zo’n vijfhonderd mensen maandag samen in het Beatrix Theater in Utrecht. Het is het eerste proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publiek...