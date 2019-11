’Opmerking over maagdenvlies dochter uit verband getrokken’

T.I. geeft in het online praatprogramma Red Table Talk toe dat hij de gevoeligheid van het onderwerp heeft onderschat. „Ik ben gekomen om alle misvattingen die zijn ontstaan op te helderen”, zegt T.I. die met zijn vrouw Tiny plaatsnam in het programma. „Het gehele gesprek werd op een grappige manier gevoerd. Toen me werd gevraagd hoe ik in deze tijd met het ouderschap omging, begon ik – vanuit de waarheid – gewoon te verfraaien en te overdrijven.”

De Amerikaanse rapper veroorzaakte begin november ophef met de uitspraak dat hij jaarlijks het maagdenvlies van zijn dochter laat onderzoeken. Hij controleert daarmee of zijn achttienjarige dochter Deyjah Harris nog maagd is. T.I. deed deze uitspraak in de podcast Ladies Like Us.

Te letterlijk

In het fragment dat inmiddels uit de podcast is geknipt, werd direct tegengeworpen dat een maagdenvlies niet allen door seks kan worden beschadigd. „Ik weet dat er andere manieren zijn”, reageerde T.I. „Maar ik zeg: kijk dokter, ze rijdt geen paard, ze fietst niet, ze sport niet. Dus check gewoon haar maagdenvlies en geef me snel mijn resultaten.”

Vervolgens pikten media de uitspraken van T.I. gretig op. „Mensen vonden het heel leuk om het letterlijk over te nemen”, aldus de rapper. „Ik dacht dat mensen mij beter kenden dan dat.”

De 39-jarige Clifford Harris, de echte naam van T.I., is voornamelijk bekend in de Verenigde Staten. T.I. bracht in 2001 zijn eerste album I’m Serious uit, speelde in enkele films en presenteert een talentenjacht op Netflix.