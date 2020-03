Public Enemy gaat verder zonder Flavor Flav na ruzie

Hoewel de groep geen reden geeft voor de beslissing, komt die een paar uur na een ruzie over de Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders. „We bedanken hem voor zijn jarenlange trouwe dienst en wensen hem het beste”, aldus Chuck D, DJ Lord en Professor Griff.

De ruzie tussen de mannen gingen over een optreden tijdens een verkiezingsbijeenkomst van Sanders op zondag. Op het affiche stond dat Public Enemy zou komen optreden, terwijl onder anderen Flavor Flav niet mee zou gaan. De rapper sommeerde Sanders daarom om geen reclame meer te maken voor het miniconcert omdat niet de voltallige groep het podium zou beklimmen. Chuck D sneerde vervolgens dat de rapper het verschil nog niet weet tussen Bernie Sanders en footballspeler Barry Sanders en liet via zijn advocaat weten dat hij Public Enemy ook solo zou mogen vertegenwoordigen omdat hij de enige eigenaar is van de merknaam.

Public Enemy werd in 1985 opgericht door Chuck D en Flavor Flav, later kwamen daar DJ Lord en Professor Griff bij. Flavor Flav stapte jaren geleden ook al een keer uit de groep.