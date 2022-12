Patty Brard lanceert eigen podcastserie

Iedere aflevering ontvangt ze een speciale gast om haar levenswijsheden op te toetsen en mee te bespreken. In de eerste aflevering is dit goochelaar Hans Klok en in de tweede aflevering zit cabaretier Richard Groenendijk.

De eerste aflevering van de podcast is vanaf maandagochtend te beluisteren op alle streamingsplatformen.