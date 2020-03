Jenna Dewan en Steve Kazee zijn ouders geworden

„En toen explodeerde ons hart tot in de eeuwigheid en verder... Welkom in de wereld, kleine engel!”, schrijft Jenna bij een foto van haarzelf en de pasgeboren baby. Callum kwam op 6 maart er wereld. Ook Steve deelde een foto van zijn zoon. „In een oogwenk barstte ons universum wijd open en zou niets ooit nog hetzelfde zijn.”

Steve liet eerder al weten dat erg nerveus te zijn voor zijn aanstaande vaderschap. „Ik ben zenuwachtig, maar ik probeer er gewoon kalm onder te blijven en te beseffen dat we dit al miljarden jaren doen, of op zijn minst miljoenen jaren. Het komt allemaal goed”, zei hij toen. „Het is niet te beschrijven hoe spannend dit is. We zijn erg blij, het is een geweldige ervaring. Ik verbaas me elke dag dat er leven groeit in de vrouw waar ik zoveel van hou.”

Jenna heeft samen met haar ex Channing Tatum ook al een dochter, de zesjarige Everly.

Vorige maand liet het koppel weten dat ze verloofd zijn.