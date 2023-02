Duncan Laurence onthult naam nieuwe single

„Ik ben best rustig geweest, maar ik ben nu bezig met nieuwe muziek”, beloofde Duncan. „De nieuwe single komt eraan, en een nieuw album.” Het was een spannende zoektocht naar ’de nieuwe Duncan’, aldus de zanger. „Het was een zoektocht naar de nieuwe fase, en nu gaan we lekker releasen.”

Wanneer de nieuwe single en het nieuwe album precies komen, vertelde de zanger niet. Het wordt een druk jaar voor Duncan, want hij zit ook in het songfestivalteam van Nederland. Daarnaast gaat hij dit jaar ergens in Zweden trouwen, vertelde hij afgelopen zomer.

Na twee sobere edities vanwege de toen geldende coronaregels, reikt Qmusic de Top 40 Awards vrijdagavond weer groots uit. In Rotterdam Ahoy worden de muziekprijzen in het bijzijn van publiek uitgedeeld en zijn er live-optredens van nationale en internationale artiesten.