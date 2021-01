Fajah Lourens weer gelukkig in de liefde

„Ik heb wel iemand ontmoet, maar ik ben nog wel single. Ik ben aan het daten. Voor zover dat mogelijk is met corona. Best moeilijk hoor”, vertelt Lourens in de Shownieuws Podcast. Toch houdt ze zich niet aan álle maatregelen. „Die 1,5 meter heb ik echt kak aan hoor. Sorry dat ik het zeg.”

Veel details wil ze echter nog niet over hem kwijt. „Hij heeft een goed lichaam en het is eindelijk geen jonkie. Daar ben ik wel vanaf gestapt. Hij is 41”, verklapt ze. „Ik denk dat de helft nog niet eens wist dat het al uit was”, stelt ze lachend over haar vorige relatie met Daan van Dijk met wie ze zo’n twee jaar samen was. De twee zouden sinds mei vorig jaar uit elkaar zijn.

Volgens de fitnessgoeroe is haar liefdesleven tot nu toe vooral een puinhoop. Bij de nieuwe man in haar leven heeft ze echter wel een ander gevoel dan voorheen, al heeft ze niet de ’ambitie om samen te wonen’. „Alles op een hoop gooien dat hoef ik niet meer per se”, legt ze uit. „Ik denk dat je gewoon een goede connectie met elkaar moet hebben en dat je elkaar laat zijn wie je bent. Dat je elkaar echt niet wil veranderen, maar ook dat je gewoon voelt dat het het is. Dat je een connectie hebt ookal ben je niet samen”, vervolgt ze.