Nieuw seizoen vol verleidingen Temptation island: ’Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Tom Cornelissen

„De kijker vindt het naar mijn idee leuk als het fout gaat tussen mensen, maar ik hou er ook echt van als het wel goed afloopt.” Presentatrice Monica Geuze en haar collega Kaj Gorgels verwelkomen in Temptation island: love or leave vier nieuwe stellen die op een breekpunt staan in hun relatie. Gaan ze samen verder, of weten de aanwezige vrijgezellen de koppels het hoofd op hol te brengen? Met nieuwe elementen belooft het een enerverend seizoen te worden. „Bij het laatste kampvuur zitten we met onze bek vol tanden.”