’Elliot Page misbruikt door collega’s uit filmwereld’

„Jij moet de eerste move maken, dat kan ik niet doen”, zou een regisseur gezegd hebben tijdens een etentje met Page toen die nog een tiener was. Het vermeende grensoverschrijdende gedrag vond plaats voordat Page bekendmaakte transgender te zijn, net als twee andere voorvallen toen Page de rol van een 14-jarig meisje speelde in de film Hard Candy. Een vrouwelijke collega zou de toen 18-jarige Page hebben meegenomen op huizenjacht voorafgaand aan een draaidag, waarbij ze hem plotseling zou hebben vastgepakt en probeerde te zoenen.

Daarnaast vertelt Elliot in het boek dat hij een lift naar huis accepteerde van een collega die hij goed kende. Daarbij drong de man zichzelf op toen ze thuis aankwamen. „Hij leidde me naar de slaapkamer. Ik verstijfde. Hij legde me neer op het bed. Hij begon mijn broek uit te trekken en zei: ’Ik wil je likken.’ Ik bevroor. Toen het voorbij was, probeerde hij bij mij in bed te blijven. Ik was een beetje ontdooid en zei hem dat dat niet kon, om ervan af te zijn.”