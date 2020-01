Courteney Cox krijgt geen genoeg van reünie Aniston en Pitt

Buzzfeed nam de Instagramlikes van de reünie van Pitt en Aniston door en constateerde dat Cox geen genoeg kon krijgen van het weerzien van de twee, die in 1998 een relatie kregen en zeven jaar bij elkaar bleven.

De actrice was overigens niet de enige ster die meeging in de hype. Jamie Lynn Spears’ reactie op Instagram was: „Hier zullen we onze kleinkinderen over vertellen, zo belangrijk is het.” Rumer Willis schreef: „Mijn arme hart kan dit niet aan” en Brooklyn Decker leek het kiekje met een loep te hebben bekeken. „Zie ik daar een van haar vingers onder zijn revers?”, vroeg de actrice zich af.

Aniston en Pitt waren van 2000 tot 2005 getrouwd. Beide acteurs hertrouwden: Pitt met Angelina Jolie, met wie hij zes kinderen deelt, en Aniston met Justin Theroux. Inmiddels zijn ze beiden weer vrijgezel.

