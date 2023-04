Vera Wang snapte obsessie met haar ’jeugdige uiterlijk’ niet

Ⓒ Getty Images

Vera Wang was verrast door de massale reacties op haar „jeugdige uiterlijk” toen zij in 2020 op 70-jarige leeftijd een foto van zichzelf op Instagram deelde in sportbeha en korte broek. De foto ging viral en mensen verwonderden zich hoe de mode-ontwerpster er nog zo „jong” uit kon zien.