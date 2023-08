Youtuber Logan Paul stapt op bij Oppenheimer: ’Er gebeurt niks’

„Ik ben bij Oppenheimer weggelopen”, zei Paul tegen de Australische filmmakers Danny en Michael Philippou, die te gast waren in de podcast. „Ik dacht: wat zijn jullie aan het doen? Iedereen praat maar door. Het is anderhalf uur, negentig minuten, alleen maar praten, praten, praten”, legde hij uit. „Het is alleen maar uitleg, er gebeurt niks.”

De mening van Paul staat haaks op die van de meeste bezoekers van de nieuwste film van Christopher Nolan. Op recensieplatform Metacritic krijgt Oppenheimer, dat gaat over het ontstaan van de atoombom, een score van 88. Op Rotten Tomatoes beoordeelt 93 procent de film positief, wat een zeer goede score is. Wereldwijd bracht Oppenheimer inmiddels zo’n 720 miljoen dollar op.

Logan Paul is de oudere broer van bokser Jake Paul, sinds enige tijd de partner van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam.