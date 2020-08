Kijkers Slimste Mens zamelen geld in om Van Rossem te laten zingen

Een aantal kijkers gaat de uitdaging aan en is een crowdfunding gestart om de 10.000 euro bij elkaar te sprokkelen. „We willen toch allemaal Maarten van Rossem een keer karaoke zien zingen!” roepen zij op.

Het is nog niet bekend welk nummer de Utrechtse historicus mogelijk gaat zingen. De Slimste Mens behoort standaard tot een van de best bekeken tv-programma’s van de avond; donderdagavond schakelden er bijna 1,4 miljoen kijkers in op de kennisquiz.