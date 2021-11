Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwste royal van België te zien in dansshow Delphine buiten broer-de-koning om in de spotlights!

Door Evert Santegoeds

Onder begeleiding van haar Nederlandse danspartner Sander Bos gaat Delphine Boël binnenkort haar moves tonen in tv-show Dancing With The Stars. Ⓒ ANP/HH, Play 4

Ze leek de bescheidenheid zelve, toen zij door hem nog niet was erkend als de buitenechtelijke dochter van de Belgische koning Albert. Maar sinds Delphine Boël prinses is, timmert zij ineens behoorlijk aan de weg en de koninklijke familie lijkt nog heel wat te stellen te krijgen met het nieuwste lid dat nu aankondigde mee te gaan doen met Dancing With The Stars!