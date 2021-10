’Geweer Alec Badwin bevatte ook echte kogel’

Op de set van de film Rust schoot de 63-jarige acteur tijdens opnames met het rekwisiet. Regisseur Joel Souza raakte daardoor gewond, maar mocht na een korte ziekenhuisopname volgens actrice Frances Fischer weer naar huis. Cameraregisseur Halyna Hutchins overleed aan haar verwondingen. Losse flodders worden vaak gebruikt bij filmopnames, omdat het losse kruit zorgt voor een 'schietgeluid'. Er komt daarbij dus geen kogel uit het wapen.

Baldwin is ondervraagd door de politie, maar werd kort daarop vrijgelaten. Er is geen aanklacht tegen hem ingediend. De acteur heeft zelf nog niet gereageerd op de gebeurtenis, maar er gaan verschillende foto's rond op het internet waarop hij duidelijk aangeslagen te zien is. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De opnames van de film liggen voorlopig stil.