Sarah Silverman heeft spijt van grappen over Paris Hilton

„Ze was zo gemeen, zo wreed. Ik zat daar en wilde dat ik dood was”, aldus de realityster. „Ik probeerde tegen mijn tranen te vechten. Ik wilde de zaal uit rennen, maar ik probeerde me groot te houden. Het was zo pijnlijk.” Paris moest indertijd 45 dagen de cel in voor roekeloos rijden tijdens haar proeftijd voor rijden onder invloed. Ze meldde zich na afloop van de MTV Movie Awards bij de gevangenis en zat uiteindelijk 23 dagen uit.

Sarah liet donderdag weten dat ze toen ze haar act op het podium begon, niet wist dat Paris in de zaal zat. „Het publiek joelde”, herinnert ze zich daarover. „Ik was heel blij met het succes van mijn monoloog, en toen zag ik haar in het publiek. Ik herinner me nog goed de blik op haar gezicht en mijn hart brak, want ik zag het mens daarachter.”

De comedian schreef Paris een paar dagen later een brief, maar hoorde in de podcast van de realityster dat zij die nooit heeft ontvangen. „Ik heb nooit iets terug gehoord, maar dat verwachtte ik ook niet”, aldus Sarah. „Maar in haar podcast vertelde ze dat ze nooit iets van me heeft gehoord en daar baal ik van. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik vind het heel erg dat mijn brief nooit is aangekomen, want ik meende het echt.”