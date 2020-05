Drie scheidingen, zes zonen: het turbulente leven van Elon Musk

Ⓒ Getty Images

Elon Musk, die zijn persoonlijke leven liever verborgen houdt, is onlangs vader geworden van zijn zesde zoon. De Tesla en Space X-baas heeft in 2010 al eens gezegd ’liever een vork in zijn hand te prikken, dan over zijn privéleven te schrijven’. Toch heeft de 48-jarige miljardair roerige tijden in zijn leven meegemaakt. Zo is hij drie keer gescheiden - waarvan twee keer van dezelfde vrouw - en heeft hij geen contact meer met zijn vader Errol, die zijn voormalige stiefdochter Jana Bezuidenhout bezwangerde.