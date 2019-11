Domingo zingt na #MeToo-rel niet meer bij Olympische Spelen

Domingo lag de afgelopen maanden onder vuur nadat tientallen vrouwen hem betichtten van ongepast gedrag. De zanger gaf vrijdag een verklaring uit waarin hij zei dat hij door de ’complexiteit’ van het project niet meer zal deelnemen. Het besluit is genomen in samenspraak met de organisatie, voegt Domingo er aan toe.

De 78-jarige Spanjaard is sinds de aantijgingen veel werk kwijt. Hij heeft gedwongen ontslag genomen bij de Los Angeles Opera, waaraan hij verbonden was. Ook grote operagezelschappen in onder meer New York en Philadelphia, waar Domingo vaak zong, werken niet meer met de ster samen.

De tenor wordt door zeker negen vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. De incidenten zouden zich over een tijdspanne van dertig jaar hebben voorgedaan en zouden zijn begonnen in de jaren tachtig. Domingo zelf ontkent alle beschuldigingen.