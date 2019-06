Sasha Obama geslaagd voor high school

„Van harte gefeliciteerd, Class of 2019! We kunnen niet wachten om te zien wat voor geweldige dingen jullie hierna gaan doen”, schrijft de school erbij. In de comments bij de foto regent het felicitaties voor Sasha. „Gefeliciteerd! Amerika is trots op je!” en „Succes met je vervolgopleiding, Sasha.”

Nu beide dochters van school af zijn, is het de vraag of de Obama’s in Washington blijven wonen. Bekend was dat ze daar wilden blijven totdat Sasha geslaagd was en nu dat het geval is, zou het zo maar kunnen dat ze wellicht terugkeren naar hun ’hometown’ Chicago.