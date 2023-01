Formule 1-pitreporter Stéphane Kox stopt bij Viaplay

Kox bevestigt desgevraagd tegenover De Telegraaf dat ze heeft besloten haar contract niet te verlengen, hoewel Viaplay graag met haar door wilde.

,,Ik heb het met veel plezier gedaan, met een superleuke groep mensen en ook heel veel geleerd”, zegt Kox. ,,Toen ik ruim een jaar geleden werd benaderd door Viaplay kwam het echt als een verrassing. Ik was toen net met mijn master in rechten begonnen en racete zelf nog. Hoe leuk het afgelopen jaar ook was, heb ik gemerkt dat mijn ambitie toch ligt bij die rechtenstudie en het racen. Daar wil ik me weer op gaan focussen. Ik vind het belangrijk om dicht bij mezelf te blijven, zoals ik dat ook tijdens mijn televisiewerk heb proberen te doen.”

Kox is de dochter van coureur Peter Kox. Samen rijden ze later deze maand de 24 Uur van Dubai in een GT3-auto. Wie de nieuwe Nederlandse pitreporter wordt van Viaplay is nog niet bekend.