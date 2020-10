Rapper 50 Cent betaalt bij Biden meer belasting, stemt daarom op Trump

De rapper doet dit omdat Biden volgens hem veel te veel belasting zou heffen voor personen die meer dan 340.000 euro per jaar verdienen.

„What the fuck! Het interesseert me niet of Trump een hekel heeft aan zwarte mensen. Dit gaat toch helemaal nergens meer over? Stem Trump!”, aldus 50 Cent, wiens eigenlijke naam Curtis James Jackson is.

De rapper postte een screenshot van een televisiezender op Instagram, waarop te zien is hoeveel belasting er door Biden geïnd zou worden in een aantal Amerikaanse staten. In Jacksons ’home state’ New York zou Biden 62% belasting willen innen, iets waarmee de rapper het duidelijk niet eens is.

Voorheen was 50 Cent geen fan van Trump en sloeg hij zelfs een aanbod af om te komen optreden tijdens diens inauguratie in 2016. Ondanks dat het een dik betaalde klus zou zijn, voelde 50 Cent zich er niet prettig bij. „Niet al het geld dat je kunt verdienen is goed”, vertelde hij destijds aan James Corden.

Trump-aanhangers reageerden verheugd op 50’s herziene mening. „Welkom bij de Trumpjes! Je hebt het licht gezien, amen”, aldus een fan.