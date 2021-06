Harry en Meghan vragen om donaties na geboorte Lili

„Aan diegenen die vragen hebben over het versturen van geschenken, willen we vragen deze organisaties die voor vrouwen of meisjes werken te steunen”, schrijft het koppel in het geboortebericht. Het gaat daarbij om de organisaties Girls Inc., Harvest Home, CAMFED en de Myna Mahila Foundation.

Na de geboorte van hun zoon Archie in 2019 hadden Harry en Meghan ook om donaties gevraagd. Destijds riepen de hertog en hertogin van Sussex op om te doneren aan liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor kinderen en ouders in nood. Ook op de tweede verjaardag van Archie vroegen zijn ouders om donaties. Toen vroegen ze om schenkingen voor betere toegang tot coronavaccins over de wereld.

Lilibet „Lili” Diana Mountbatten-Windsor, zoals haar volledige naam luidt, werd vrijdag geboren in het Santa Barbara Cottage Ziekenhuis in Santa Barbara in Californië. Harry en Meghan maakten de komst van hun tweede kindje zondag bekend.