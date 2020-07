Harry & Meghan: geheime verloving was al veel eerder!

Vol trots toonde Meghan in november 2017 haar verlovingsring. Ⓒ HH/ANP

Was de officiële verloving van PRINS HARRY en zijn MEGHAN eind november 2017 alleen maar een toneelstukje? Daar heeft het volgens een binnenkort te verschijnen biografie van de twee alle schijn van. Het boek Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family onthult dat de verloving in werkelijkheid al in augustus had plaatsgevonden. Dat gebeurde allemaal in het geheim, slechts NEGEN MAANDEN nadat de twee elkaar in Londen hadden leren kennen.