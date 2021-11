Prins Harry mag niet in uniform naar gala voor oorlogshelden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ anp

Prins Harry draagt volgende week tijdens het Salute to Freedom-gala voor oorlogshelden in New York ’gewone’ kleding. Volgens onder meer de Daily Mail mag de prins en oud-militair niet in uniform omdat hij zijn eretitels is kwijtgeraakt na zijn stap terug binnen het Britse koningshuis.