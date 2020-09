De eerste foto van Sylvies huwelijks-vierdaagse!

Maar of iedereen zo blij is met al die fotografen in de bosjes? Blijkbaar niet, want het personeel van het peperdure hotel waar het stel hun huwelijksnachten doorbrengt, heeft een beroep gedaan op politie”, zo meldt Shownieuws.

Men is blijkbaar bang dat de aanwezigheid van de paparazzi tot overlast gaat leiden, waarna een telefoontje later een aantal agenten voor de poorten stond van het indrukwekkende Villa Cora. De Italiaanse fotografen waren zich echter van geen kwaad bewust en lieten de politie weten dat ze in hun recht stonden door de foto’s vanaf de openbare weg te nemen.

Zelf zal Sylvie tijdens de festiviteiten overigens geen foto’s of video’s delen op sociale media. „Ik post pas weer na het weekend. Ik wil in het moment zijn als ik mijn grote liefde trouw en van elke seconde genieten”, zegt de presentatrice, die tijdens haar huwelijk met Rafael van der Vaart nog een televisieploeg toeliet.