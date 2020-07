Ed Sheeran kon geen maat houden met eten en alcohol

Vooral tijdens zijn wereldtournee in 2014 en 2015 had Ed het zwaar. „Ik bleef de hele nacht op en dronk en dan sliep ik in de bus”, zo blikte de zanger volgens de BBC terug tijdens een onlinebijeenkomst over angst en mentale gezondheid. „De bussen stonden geparkeerd onder de stadions en daar sliep ik de hele dag tot ik wakker werd, naar buiten ging, optrad en weer ging drinken in de bus. Ik denk dat ik zo’n vier maanden geen daglicht heb gezien.”

Aanvankelijk dacht Ed dat zijn levensstijl hoorde bij het „rock-’n-rol”-bestaan. „En dan wordt het treurig. Dat was denk ik mijn dieptepunt en ik was op mijn zwaarst.”

Verslavingen

De zanger zegt gevoelig voor verslavingen te zijn. „Ik zit onder de tatoeages en doe niets half. Dus als ik drink zie ik er niets in om een glas wijn te drinken. Ik heb liever twee flessen. Een glas wijn drinken is iets doen in moderatie en heeft waarschijnlijk geen effect op de volgende dag. Maar twee flessen wijn maken je vast een beetje verdrietig.”

Alcohol was niet zijn enige probleem. „Ze noemde me vroeger ’two-dinner Teddy’ omdat ik twee maaltijden bestelde en opat. Maar dan kom je heel veel aan en haat je hoe je eruit ziet. Ik denk dat dingen als suiker, zoetigheid, junkfood, cocaïne en alcohol goed voelen hoe meer je ervan nuttigt, maar ze zijn het slechtst voor je.”

Lees hier het hele interview met Ed Sheeran: