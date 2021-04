Dolf Jansen op pad met Het Jansen Vaccin

Het wordt de 32e keer dat Jansen een oudejaarsvoorstelling gaat maken. De cabaretier begon in 1988 met zijn toenmalige artistieke partner Hans Sibbel; in 2006 besloot het tweetal voor onbepaalde tijd uit elkaar te gaan. Beide mannen bouwden daarna een solocarrière op. Jansen hield de traditie van de oudejaarsvoorstelling in ere en maakte sindsdien elk jaar zelf een show waarin hij de actualiteit van dat jaar tegen het licht houdt.

De grote NPO Oudejaarsconference van 2021 wordt verzorgd door Peter Pannekoek. Deze voorstelling gaat Nieuw bloed heten. Het is de eerste maal dat Pannekoek een oudejaarsshow maakt. Hij is de op een na jongste komiek die voor de NPO live op televisie de show doet. Alleen Jan Jaap van der Wal was jonger toen hij deze eretaak voor het eerst vervulde.