Brits gezin scoort online een hit met Les Misérables-parodie

Zij schreven zelf een alternatieve tekst die op de coronasituatie is toegespitst. In de alternatieve versie komen onder meer Skypen met grootouders, het missen van voetbalwedstrijden en het hamsteren in de supermarkten langs. De kinderen zwaaien ook met een rood jack op een stok, zoals dat in de échte musical ook tijdens het nummer gebeurt.

De familie Marsh plaatste het filmpje in het weekend online voor vrienden en familie. Maar de Britse media doken er begin deze week massaal bovenop en schreven lovende verhalen over het initiatief. Het lied werd inmiddels bijna 10 miljoen keer bekeken en gedeeld op Facebook en Twitter.