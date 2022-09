R. Kelly moet slachtoffer betalen voor soa en psychische schade

Kelly wordt al sinds de jaren negentig beschuldigd van (kinder)misbruik. Zelf heeft hij altijd gezegd onschuldig te zijn. De zanger, die sinds 2019 vastzit, werd eind juni in New York al schuldig bevonden voor onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Hij moet nog minstens dertig jaar zitten.

Een van de slachtoffers, in de rechtszaak ’Jane’ genoemd, heeft herpes van Kelly gekregen. Daarnaast krijgt ze psychische hulp om de acties van Kelly te verwerken. Voor haar is een bedrag van zo’n 300.000 euro vastgesteld. Een ander slachtoffer heeft ook recht op een compensatie, maar dat bedrag is nog niet vastgesteld.