Zweedse acteur Dolph Lundgren trouwt met 38 jaar jongere vriendin

„We hebben ervoor gekozen om onze liefde te vieren door te trouwen in onze villa in Mykonos met familie en een paar goede vrienden”, laat het pasgetrouwde stel weten aan People. De 65-jarige Lundgren en zijn 38 jaar jongere vriendin moesten hun bruiloft meerdere keren uitstellen door de coronapandemie en omdat Lundgren al lange tijd ziek is.

De Zweedse acteur, bekend uit de Rocky-reeks en de The expendables-films, maakte eerder dit jaar bekend dat hij al acht jaar lijdt aan kanker. „We voelden dat het eindelijk het juiste moment was om liefde, leven en geluk te vieren”, aldus het stel.